സബർമതി ആശ്രമത്തിലെ ചർക്കയിൽ നൂൽനൂറ്റ് ട്രംപും ഭാര്യയും, കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

സബർമതി ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ട്രംപിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകി. തുടർന്ന് ചർക്കയിൽ നൂറ്റ നൂൽ ഹാരം ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചേർന്ന് അർപ്പിച്ചു. ആശ്രമത്തിലെ ചർക്കയിൽ ട്രംപും ഭാര്യയും ചേർന്ന് നൂൽ നൂറ്റത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയായി. നൂൽ നുൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആശ്രമത്തിലെ പ്രതിനിധി ട്രംപിന് വിവരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു.



US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. pic.twitter.com/tn43byfBDB