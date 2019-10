ഒരു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായക്കും ഹെൽമെറ്റ് അണിയിച്ചത്. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് നഗര കാഴ്ചയും കണ്ട് സ്കൂട്ടറിനു പിന്നിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന നായയുടെ ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ മനം കവർന്നു കഴിഞ്ഞു. ചിത്രം പകർത്തിയത് ആരെന്നോ, എവിടെനിന്നെന്നോ വ്യക്തമല്ല. ഡെൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസിനെയും, ഡെൽഹി പൊലീസിനെയും ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താബ് ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



Somebody shared this pic with a caption

*Delhi mei traffic police ka Khauf* @dtptraffic @DelhiPolice pic.twitter.com/Lz9m1AXTko