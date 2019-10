മിന്നലേറ്റ മരം നിന്നുകത്തുന്നു, വീഡിയോ വൈറൽ !

മിന്നലിന്റെ പ്രഹരം കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. മിന്നലേറ്റ മരം നിന്ന് കത്തിയമരുന്നതാണ് വീഡിയോ. ട്വിറ്ററിലൂടെയും മറ്റു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മരത്തിന്റെ ഉൾവശം കത്തി പടരുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം.

A look inside a tree that has been struck by lightning. pic.twitter.com/IGcgu00fYm