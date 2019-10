നേതാക്കളെ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി, ചെരുപ്പുമാലയിട്ട്, കരിതേച്ച് അണികളുടെ പ്രതിഷേധം; വീഡിയോ !

ഇരു നേതാക്കളെയും കുഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി കരിപൂശി നഗരം ചുറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തകർ ചെരുപ്പുമാലയിടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. പാർട്ടിക്ക്

എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അണികളുടെ അതിക്രമം.





#WATCH Rajasthan: BSP workers blackened faces of party's national coordinator Ramji Gautam&former BSP state incharge Sitaram¶ded them on donkeys,in Jaipur today.The workers also garlanded them with shoes&alleged that these were indulging in anti-party activities pic.twitter.com/Vjvn1kur2w