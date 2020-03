ചുവന്ന പട്ടുസാരി ചുറ്റി കൈയ്യിൽ വാളുമായി ആൾ ദൈവം; പിടിച്ച് വലിച്ച് ജീപ്പിനകത്തിട്ട് പൊലീസ്, വീഡിയോ

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഡിയോറിയ ജില്ലയിലെ മെഹ്ദ പൂർവയിലാണ് സംഭവം. ചുവന്ന സാരിയുടുത്ത് കൈയ്യിൽ വാളുമായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ വിശ്വാസികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇവർ സ്വയം 'മാ ആദി ശക്തി' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആളെക്കൂട്ടി ചർച്ച നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട പൊലീസ് എത്തി ഇവരോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇതനുസരിക്കാൻ ഇവരും വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും തയ്യാറായില്ല. ഇവർ പൊലീസിനു നേരെ വാളുയർത്തി വീശുകയും ചെയ്തു. കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റാനും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ വനിതാപൊലീസ് ആൾദൈവത്തെ വലിച്ചിഴച്ച് ജീപ്പില്‍ കയറ്റുകയായിരുന്നു. വിശ്വാസികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിചാർജും നടത്തി.

Watch the self styled god woman ‘Maa Aadi Shakti’ from UP. She takes out a sword and threatens the refusing to dismiss a religious gathering.



