കൊവിഡിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദരം, ആശുപത്രികൾക്ക് മുകളിൽ പുഷ്പം വർഷിച്ച് സേന, വീഡിയോ !

കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലും, എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രി, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സേന പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയി 30 എയര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ശ്രീനഗര്‍ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയും, അസമില്‍ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് വരെയും ഫ്‌ളൈ പാസ്റ്റ് നടത്തി. നേവിയുടെ കപ്പലുകളിൽ ലൈറ്റുകൾ തെളിയിച്ചും ആദരം അർപ്പിച്ചു.



#WATCH: Navy chopper showers flower petals on Goa Medical College in Panaji to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/fhIz1pQlpM