ലൈവിനിടെ വനിത റിപ്പോർട്ടറെ ചുംബിച്ചു, യുവാവിന് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി, വീഡിയോ !

മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഫ്രെയിമിൽ കയറി നിന്ന യുവാവ് ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാട്ടുന്നുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നീട് ഇയാൾ സൈഡിലൂടെ വന്ന് സാറയുടെ കവിളിൽ ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാറ ശ്രമിച്ചങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ അനുചിതമായ പ്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഉടൻ തന്നെ സാറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. 42കാരനായ എറിക് ഗുഡ്‌മാനാണ് സാറയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്തംബർ ഇരുപതിനാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാറ ട്വിറ്റർ വഴി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 'ഹേയ് മിസ്റ്റർ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയുടെ മൂന്ന് നിമിഷങ്ങൾ' എന്ന തലക്കുറിപ്പോടെയാണ് സാറ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.



Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y