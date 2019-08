വിവാഹത്തിന് വരൻ എത്തിയത് യുദ്ധ ടാങ്കിൽ, അന്തം വിട്ട് ആളുകൾ !

ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒരു പഞ്ചാബി

വിവാഹം കണ്ട് അളുകളുടെ കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വിവാഹത്തിനായി വരൻ എത്തിയത് യുദ്ധ ടാങ്കറിലായിരുന്നു. ബർമിങ്ഹാമിലെ ബോൾട്ടണിനെ എക്സെലൻസി സെന്ററിലാണ് വരന്റെ വരവുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഈ വിവാഹം നടന്നത്.

