അല്ല പിന്നെ, ചക്ക തിന്നാൻ കൊതി തോന്നൂല്ലെ, കാട്ടുകൊമ്പന് ചക്കയോടുള്ള പ്രേമം കണ്ടോളു, വീഡിയോ !

ആനക്ക് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം

ആ പരിശ്രമത്തിൽ കാണാം. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് വലിയ പ്ലാവിന് മുകളീൽനിന്നും ആന ചക്ക പറിച്ച് താഴെയിട്ടത്. മുൻ കാലുകൾകൊണ്ട് പ്ലാവിൽ പിടിച്ച് നിന്ന് രണ്ട് കാലിൽ ഉയർന്ന് തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് ചക്ക പറിച്ചു. പിന്നീട് ചക്ക കാലുകൊണ്ട് അടർത്തി കഴിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ എന്തായാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.



This #elephant got talent. Climbing a tree for #Jackfruit, which they love a lot. And he is eating it so nicely. Elephants can smell ripening jackfruits from quite a distance which many a times bring them close to human habitations. pic.twitter.com/19bDvD4Sn9