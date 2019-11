വൈസ് ചാൻസലറെ കാണാതെ പിന്നോട്ടില്ല: ജെഎൻയുവിൽ സംഘർഷത്തിന് അയവ്

ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് എത്തിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും, കേന്ദ്രമത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാലും ക്യാംപസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ നേരത്തെ തന്നെ ക്യാംപസിന് പുറത്തെത്തിച്ചു എങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇതോടെ പൊലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ വ്യക്തമാക്കി എങ്കിലും സമരം കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെയല്ല എന്നും വിസിയെയാണ് തങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ക്യാം‌പസിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കായത്.

Delhi: Students of continue to protest over different issues including fee hike. Rent for student single room hiked from Rs 10 to Rs 300, rent for student double room hiked from Rs 20 to Rs 600, one-time refundable mess security deposit hiked from Rs 5,500 to Rs 12,000. pic.twitter.com/xFliGWxPPy