ഇത് വേറെ ലെവൽ, നാല് യുവാക്കളുടെ കിടിലൻ ഡാൻസ് കണ്ട് അമ്പരന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ, വീഡിയോ !

ആരാണ് ഈ യുവാക്കൾ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും എന്നത് നിസംശയം പറയാം. അതിവേഗത്തിലാണ് നർത്തകരുടെ കൈകളും കാലുകളും ശരീരവും ചടുലമായ താളത്തോടൊപ്പം

കൗതുകമാർന്ന രൂപങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്.







ഒരിക്കൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ ആവർത്തിച്ച് കാണാതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് വീഡിയോ കണ്ടവരിൽ അധികം പേരും പറയുന്നത്. ഈ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചിലിലാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ.



I bet u will watch it again and again after watching the last frame! pic.twitter.com/53jCcUA8pH