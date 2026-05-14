വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
വിജയങ്ങൾ നേടികൊടുത്തിട്ടും വിദേശപരിശീലകന് വേണ്ടി പുറത്താക്കി, ഹോക്കി ഇന്ത്യക്കെതിരെ പി ആർ ശ്രീജേഷ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (09:52 IST)
വിദേശ പരിശീലകന് വേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ ജൂനിയര്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയതില്‍ പരസ്യ പ്രതികരനവുമായി ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ഇതിഹാസം ഒളിമ്പ്യന്‍ പി ആര്‍ ശ്രീജേഷ്. മികച്ച പ്രകടനം പരിശീലകനെന്ന നിലയില്‍ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന് ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷമായി ശ്രീജേഷിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ജൂനിയര്‍ ടീം അഞ്ച് ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ നിന്ന് 5 മെഡലുകള്‍ നേടിയിരുന്നു.

മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരില്‍ പരിശീലകരെ പുറത്താക്കുന്നത് നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും ഒരു വിദേശിക്കായി വഴിമാറേണ്ട അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ്. ശ്രീജേഷ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു. സീനിയര്‍ ടീം പരിശീലകന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ജൂനിയര്‍ തലത്തിലും വിദേശി വേണമെന്ന തീരുമാനം ഹോക്കി ഇന്ത്യ എടുത്തതെന്നും ശ്രീജേഷ് ആരോപിച്ചു.

വിദേശ പരിശീലകരോടുള്ള ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ അമിതമായ താല്പര്യത്തെയും ശ്രീജേഷ് വിമര്‍ശിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കിയെ വളര്‍ത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകര്‍ക്ക് കഴിയില്ലെയെന്ന് ചോദിച്ച ശ്രീജേഷ് രാജ്യത്ത് മുന്‍നിര താരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ 4 ദേശീയ ടീമുകളിലും വിദേശപരിശീലകരെന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു. 2028ലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ശ്രീജേഷിനെ പോലുള്ളവര്‍ പരിശീലന രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന് കായിക മന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ നിലപാടിന് തീര്‍ത്തും വിരുദ്ധമാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.


