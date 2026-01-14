ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026
  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. കായിക വാര്‍ത്ത

2013 മുതല്‍ അവള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ട്, വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു എന്നും അറിയാം, മേരികോമിനെതിരെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവ്

18 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനൊടുവില്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 20നാണ് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ മേരികോമും ഓണ്‍ലറും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞത്.

Mary Kom, Onler Karong, Divorce controversy, മേരി കോം, ഓൺലർ, വിവാഹമോചനം,
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026 (08:51 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒളിമ്പിക് വെങ്കല മെഡല്‍ ജേതാവായ ബോക്‌സിംഗ് ഇതിഹാസം മേരി കോമില്‍ നിന്നും കോടികള്‍ അപഹരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ പൂര്‍ണമായും തള്ളി മുന്‍ ഭര്‍ത്താവായ കരുങ് ഓണ്‍ഖോലര്‍ (ഓണ്‍ലര്‍). IANS-നു നല്‍കിയ എക്സ്‌ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തില്‍ മേരികോം നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ പൂര്‍ണമായും തള്ളിയ ഓണ്‍ലര്‍ മേരികോമിന് 2013 മുതല്‍ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തി. 2013-ല്‍ ഒരു ജൂനിയര്‍ ബോക്‌സറുമായി മേരി കോമിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും 2017 മുതല്‍ മേരി കോം ബോക്‌സിംഗ് അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുമായി അവര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഓണ്‍ലര്‍ പറയുന്നു. തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും താന്‍ മിണ്ടാതിരുന്നെന്നും വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ അടക്കമുള്ള തെളിവുകള്‍ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും ഓണ്‍ലര്‍ പറയുന്നു.


18 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനൊടുവില്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 20നാണ് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ മേരികോമും ഓണ്‍ലറും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞത്. അടുത്തിടെ റാജത് ശര്‍മയുടെ ആപ് കി അദാലത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ താന്‍ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം തന്നെ വഞ്ചിച്ച് ഓണ്‍ലര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് മേരികോം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
2022-ലെ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കരിയര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പരിക്കേറ്റപ്പോളാണ് ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കിയതെന്നും പണം നഷ്ടമായതിനെ പറ്റി ഓണ്‍ലര്‍ നുണ പറഞ്ഞെന്നും മേരികോം പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കായി ഓണ്‍ലര്‍ തന്റെ പേരില്‍ വായ്പയെടുത്തിരുന്നതായും ദിവസവും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും മേരികോം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

മേരികോമിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ പൂര്‍ണമായും നിരാകരിച്ച ഓണ്‍ലര്‍ താന്‍ ദില്ലിയിലെ ഒരു വാടകവീട്ടിലാണ്‍ ്താമസിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 18 വര്‍ഷം ഞാന്‍ അവള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു. ഞാന്‍ കോടികള്‍ കൈവശം വെച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ വീട് നോക്കു. ഞാന്‍ ദില്ലിയില്‍ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവള്‍ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. അവള്‍ പറയുന്നത് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കും, ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കില്ല. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളുവികളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഹാജരാക്കു. ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ പഴയതാണ്. വിവാഹമോചനത്തിന് എതിരല്ലെങ്കിലും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഓണ്‍ലര്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാനും മറ്റൊരു ബന്ധം വേണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ വിവാഹമോചനം നേടി. അവള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ഭര്‍ത്താവിനെ വേണമെങ്കില്‍ അതില്‍ എനിക്കൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. പക്ഷേ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ തെളിവുകള്‍ കൊണ്ടുവരു.
അവള്‍ എവിടെ ആരോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേരി കോമിന്റെ അക്കാദമിയുടെ അടിത്തറയിടാന്‍ താനാണ് സഹായിച്ചതെന്നും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതെന്നും ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരാളാണ് ചെയര്‍മാനായി ഇരിക്കുന്നുവെന്നും ഓണ്‍ലര്‍ ആക്ഷേപിച്ചു.


ബോര്‍ഡിംഗ് സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന നാല് കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും ഓണ്‍ലര്‍ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കുന്ന എന്റെ മക്കളെ കാണാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവര്‍ അവളുടെ മക്കളാണെന്ന് അവള്‍ പറയുന്നു, പക്ഷേ അവര്‍ എന്റെ രക്തം കൂടിയാണ്. ആരും തികഞ്ഞവരല്ല. ഞാന്‍ മദ്യം കഴിച്ചുവെന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞു. അവളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോഡ്കയും റമ്മും അവള്‍ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുട്കയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2005-ല്‍ വിവാഹിതരായ ഇരുവര്‍ക്കും നാല് മക്കളാണുള്ളത്.
2007-ല്‍ ഇരട്ട ആണ്‍മക്കള്‍, 2013-ല്‍ മറ്റൊരു മകന്‍, 2018-ല്‍ ദത്തെടുത്ത മകള്‍. ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ അത്ലറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയര്‍പേഴ്സണ് കൂടിയായ മേരി കോം, എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്റുകളിലൂടെയും വാണിജ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളിലൂടെയും തന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :