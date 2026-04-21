ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ലോറസ് നഷ്ടമായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, അൽക്കാരസും സബലേങ്കയും മികച്ച താരങ്ങൾ

കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ ലോറസ് അവാര്ഡ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് നഷ്ടമായി. 2025ലെ മികച്ച ടീമുകള്ക്കുള്ള പുരസ്കാരപട്ടികയില് ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമും ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന് വനിതാ ടീമിനെ പിന്തള്ളി ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോള് ടീം പാരീസ് സെന്റ് ജെര്മെയ്നാണ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
2025ല് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് സ്വന്തമാക്കിയ പാരിസ് സെന്റ്-ജര്മ്മെയ്ന് (PSG) ആണ് 'വേള്ഡ് ടീം ഓഫ് ദ ഇയര്' കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2025-ലെ ICC വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് വേള്ഡ് കപ്പ് നേടിയ ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് നയിച്ച ഇന്ത്യന് ടീം, ലോറിയസ് വേള്ഡ് ടീം ഓഫ് ദ ഇയര് വിഭാഗത്തില് നോമിനേഷന് നേടിയ ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ സെമിഫൈനലില് വനിതാ ODI ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന റണ് ചേസ് (339) പൂര്ത്തിയാക്കി, ഫൈനലില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോല്പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യന് ടീം കിരീടം ചൂടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ഫുട്ബോള് ടീം, യൂറോപ്യന് റൈഡര് കപ്പ് ടീം, മക്ലാരന് F1 ടീം, ഒക്ലഹോമ സിറ്റി തണ്ടര്, PSG എന്നിവര്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ നോമിനേഷന്.
ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് ഉള്പ്പെടെ ആറ് കിരീടങ്ങള് നേടിയ PSGന്റെ ചരിത്ര സീസണാണ് ജൂറി അംഗീകരിച്ചത്. വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളില് ടെന്നീസ് താരങ്ങളായ കാര്ലോസ് അല്ക്കാരസ്, അരിന സബലെങ്ക എന്നിവര് യഥാക്രമം സ്പോര്ട്സ്മാന്, സ്പോര്ട്സ്വുമന് ഓഫ് ദ ഇയര് പുരസ്കാരങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കി.
ഒരു ഇന്ത്യന് കായികതാരവും 2026 ലോറിയസ് അവാര്ഡ് ജേതാക്കളുടെ പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും, ലോക ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തില് ഇന്ത്യന് വനിതകള് ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം നേടിയത് തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര നേട്ടമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തുടര്ച്ചയായ തിരിച്ചടികള് നേരിട്ടിട്ടും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇതിഹാസ ജര്മന് ഫുട്ബോളര് ടോണി ക്രൂസും ബാഴ്സയുടെ കൗമാര താരം ലമീന് യമാലും പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായി. ഫുട്ബോളില് ഇരുവരും ചെലുത്തിയ നിര്ണായക സ്വാധീനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. ടോണി ക്രൂസ് ഇസ്പിരേഷണല് താരമായും യമാല് ഏറ്റവും മികച്ച യുവ കായിക താരവുമായാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്.