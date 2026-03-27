Carolina Marin : 32 വയസിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്പാനിഷ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇതിഹാസം കരോളിന മാരിൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (10:15 IST)
ബാഡ്മിന്റണ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച സ്പാനിഷ് ഇതിഹാസം കരോളിന മാരിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബാഡ്മിന്റണില് നിന്ന് വിരമിച്ചു. മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് താരം തന്റെ ഐതിഹാസിക കരിയറിന് തിരശ്ശീലയിടുന്നത്. തുടര്ച്ചയായുണ്ടായ പരിക്കുകളാണ് കായികലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്.
ചരിത്രം കുറിച്ച നേട്ടങ്ങള്
യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ബാഡ്മിന്റണ് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ ചുരുക്കം ചില താരങ്ങളില് പ്രമുഖയാണ് മാരിന്. 2016-ലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സില് ഇന്ത്യയുടെ പി.വി. സിന്ധുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വര്ണ്ണം നേടിയതോടെയാണ് മാരിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്രദ്ധ നേടിയത്. മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് കിരീടം (2014, 2015, 2018) നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കരോലിന മാരിന് വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ ഇതിഹാസ താരമായത് വളരെ വേഗത്തിലാണ്. ആറ് തവണ യൂറോപ്യന് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലും താരം മുത്തമിട്ടു.
പരിക്കുകളോട് പൊരുതിയ കരിയര്
കരിയറിന്റെ ഉന്നതിയില് നില്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള് മാരിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. രണ്ട് മുട്ടുകള്ക്കും ഉണ്ടായ എ.സി.എല് (ACL) പരിക്ക് മൂലം മാസങ്ങളോളം കോര്ട്ടില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടി വന്നു. 2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് പരിക്കു കാരണം നഷ്ടമായെങ്കിലും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി താരം ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് അടുത്തിടെ നടന്ന പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലും പരിക്ക് വില്ലനായെത്തിയതോടെയാണ് വിരമിക്കല് എന്ന കഠിനമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് താരം എത്തിയത്.
'ബാഡ്മിന്റണ് എനിക്ക് വെറുമൊരു കായിക വിനോദമായിരുന്നില്ല, അതൊരു വികാരമായിരുന്നു. കരിയറിലുടനീളം പിന്തുണച്ച ആരാധകര്ക്കും കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. കോര്ട്ടിലെ പോരാട്ടങ്ങള് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ബാഡ്മിന്റണ് എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും,' മാരിന് വിടവാങ്ങല് സന്ദേശത്തില് കുറിച്ചു.