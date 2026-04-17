പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ നിഴലിൽ നിന്നും ഇനി മാറി നടക്കാം, വനിതാ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെൻ്റ് ജേതാവായി ആർ വൈശാലി

വനിതാ കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ജേതാവായി ലോക വനിതാ ചെസ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതോടെ സഹോദരന്റെ നിഴലില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നിരിക്കുകയാണ് വൈശാലി.

Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:48 IST)
ഇന്ത്യന്‍ കായികപ്രേമികള്‍ക്ക് പരിചിതമായ പേരാണ് പ്രഗ്‌നാനന്ദയുടേത്. മാഗ്‌നസ് കാള്‍സനെന്ന ചെസ് ജീനിയസിനെ പലതവണ അടിയറവ് പറയിച്ച ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ പ്രഗ്‌നാനന്ദ പല തവണ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. വനിതാ ഗ്രാന്‍ഡ്മാസ്റ്ററാണെങ്കിലും ആര്‍ വൈശാലി പലപ്പോഴും പ്രഗ്‌നാനന്ദയുടെ സഹോദരി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വനിതാ കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ജേതാവായി
ലോക വനിതാ ചെസ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതോടെ സഹോദരന്റെ നിഴലില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നിരിക്കുകയാണ് വൈശാലി.


സൈപ്രസില്‍ നടന്ന നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ റഷ്യന്‍ താരം കതെറിന ലാഗ്‌നോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ നിലവിലെ ലോകചാമ്പ്യന്‍ ചൈനയുടെ ജൂ വെന്‍ജുനെതിരെ ലോകകിരീടപോരാട്ടത്തിന് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് ആര്‍ വൈശാലി നേടിയത്. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ചെസിന്റെ പുതിയ അധ്യായമാണ് ഇതിലൂടെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

വനിതാ കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുത്ത എട്ട് താരങ്ങളില്‍ റേറ്റിംഗില്‍ ഏറ്റവും താഴെയായിരുന്നു വൈശാലി. അതായത് ഫേവറേറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലൊന്നും വൈശാലിക്ക് ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാ ശക്തമായ മനോധൈര്യവും സ്ഥിരതയുമാണ് വൈശാലിയെ തുണച്ചത്. ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലെ ഒരു പിഴവ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കാം എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വൈശാലി ലാഗ്‌നോയെ നേരിട്ടത്. ക്ലിനിക്കല്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ വൈശാലി 14 റൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് 8.5 പോയന്റോടെയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്.

കോനെരു ഹംപിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ലോകകിരീട പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരം എത്തുന്നുവെന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ചെസിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. വനിതാ കാന്‍ഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റ് വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് വൈശാലി.
ലോക വനിതാ ചെസ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ജൂ
വെന്‍ജുനാണ് വൈശാലിയുടെ എതിരാളി.


