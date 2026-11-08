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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 8 November 2026 (18:05 IST)

ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുസ്ലീം മുഖ്യമന്ത്രിയോ?, ഒവൈസിയുടേത് അതിമോഹം, വിമർശനവുമായി യോഗി

CM Yogi Adityanath
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (16:07 IST)
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ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ അബ്ദുള്‍ വിജയിക്കുമെന്ന എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷന്‍ അസദ്ദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഒവൈസിയുടെ പക്കല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനായി കര്‍മപരിപാടികളൊന്നുമില്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരായ അജണ്ട സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒവൈസിയെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു.
 
 ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മുസ്ലീം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും ബുര്‍ഖ ധരിച്ച വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമോഹം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ സെനറ്റിലേക്ക് മിഷിഗണ്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അബ്ദുള്‍ എല്‍ സയേദ് വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഒവൈസി നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് ചര്‍ച്ചയായത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അബ്ദുള്‍ ആര്‍ക്ക് മുന്നിലും തലകുനിയ്ക്കില്ലെന്നും എംഎല്‍എയായി മാറുമെന്നുമായിരുന്നു ഒവൈസി പറഞ്ഞത്.
 
മിഷിഗണില്‍ അബ്ദുള്‍ ഒരു സെനറ്ററായി വിജയിച്ചു. ബിജെപി മുന്‍പ് പറയുമായിരുന്നു അബ്ദുള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ടയര്‍ പഞ്ചര്‍ ഒട്ടിക്കുന്നവനാണെന്ന്, എന്നാല്‍ ജനാധിപത്യത്തില്‍ അബ്ദുള്‍ സെനറ്ററായി. ഇനി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അബ്ദുള്‍ ആരുടെയും മുന്നില്‍ തലകുനിയ്ക്കില്ല, എംഎല്‍എയായി മാറും. എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യോഗിയുടെ വിമര്‍ശനം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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