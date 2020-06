കൊവിഡിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഈ അക്കാദമിക് വർഷം അധ്യയന മണിക്കൂറുകളും സിലബസ്സും വെട്ടികുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്‌റിയാൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ രക്ഷകർത്താക്കൾ,അക്കാദമിക് വിദഗ്‌ധർ എന്നിവരോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയോ മന്ത്രിയുടേയോ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ അറിയിക്കാം.

In view of the current circumstances and after receiving a lot of requests from parents and teachers, we are contemplating the option of reduction in the and instructional hours for the coming academic year.@SanjayDhotreMP @HRDMinistry @PIB_India @MIB_India