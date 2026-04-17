വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
ജയിച്ചാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ വരാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി വിജയ്

അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ വരുമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Vijay (TVK)
WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:15 IST)
Vijay (TVK)

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ്. വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കു പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ, വിവാഹ സഹായമായി പെൺകുട്ടികൾക്കു എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണം തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്.

അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ വരുമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിജയ് ജയിച്ചാൽ മണ്ഡലത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും 'വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ' ആയിരിക്കുമെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ഡലം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

' തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടേതാണ്. ടിവികെ പ്രതിനിധികൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ടാകും. എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും ഞാൻ എന്റെ മണ്ഡലം സന്ദർശിക്കും. നിങ്ങൾക്കു എന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയെന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട,' വിജയ് പറഞ്ഞു.


