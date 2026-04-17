വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
കുംഭമേള വൈറല്‍ താരത്തെ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധ്യത; സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ കേരള പോലീസ്

WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:14 IST)
കുംഭമേള വൈറല്‍ താരത്തെ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ കേരള പോലീസ്. പെണ്‍കുട്ടിയെ തല്‍ക്കാലം മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് വിട്ടയക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേരള പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. മധ്യപ്രദേശില്‍ നിന്ന് വനിതാ എസ്പി അടക്കം കേരളത്തില്‍ എത്തിയത് പെണ്‍കുട്ടിയെ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കത്തിനാണെന്നാണ് സൂചന.

പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പൂര്‍ണ്ണസമയം നിരീക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് കേരള പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടരും. യുവാവിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കൊച്ചി പോലീസ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. തനിക്കും ഭര്‍ത്താവിനും സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

പോക്‌സോ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് കേരളത്തില്‍ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കി.


