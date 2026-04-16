വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
മണ്ഡലപുനർനിർണയ ബില്ലിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വൻ പ്രതിഷേധം: ബിൽ പകർപ്പ് കത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

പുതിയ ബില്‍ പ്രകാരം ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ല്‍ നിന്ന് 850 ആയി വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Jithin Raj| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:40 IST)
ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനും മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയ ബില്ലിനുമെതിരെ തമിഴ്നാട്ടില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. നാമക്കലില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍ ബില്ലിന്റെ പകര്‍പ്പ് പരസ്യമായി കത്തിച്ചു. തമിഴരെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ അഭയാര്‍ഥികളാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 1960-കളിലെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് സമാനമായ പോരാട്ടം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വീടുകളിലും തെരുവുകളിലും കരിങ്കൊടി ഉയര്‍ത്താന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ ബില്‍ പ്രകാരം ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ല്‍ നിന്ന് 850 ആയി വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതില്‍ 815 സീറ്റുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും 35 സീറ്റുകള്‍ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുമായിരിക്കും. 2011-ലെ സെന്‍സസ് കണക്കുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മണ്ഡലങ്ങള്‍ പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കുക. ഇത് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബീഹാര്‍ തുടങ്ങിയ വടക്കേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുമെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലോക്സഭാ വിഹിതം 24.3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 20.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉത്തര്‍പ്രദേശിന് 58 സീറ്റുകള്‍ അധികം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ തമിഴ്നാടിന് 11 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമേ വര്‍ധിക്കുന്നുള്ളൂ.

സ്ത്രീ സംവരണം 2029-ഓടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണത്തില്‍ വിജയിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിതെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും സീറ്റുകളില്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉറപ്പുനല്‍കിയെങ്കിലും ബില്ലില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ പരാമര്‍ശമില്ലാത്തത് ആശങ്കകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ നേതാക്കള്‍ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ 16 മുതല്‍ 18 വരെ നടക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില്‍ ബില്ലുകള്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കും.


