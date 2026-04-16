ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ആശങ്ക വേണ്ട, എം പിമാരുടെ അനുപാതം അതുപോലെ തന്നെ തുടരും, ലോകസഭയിൽ സുപ്രധാനപ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

Jithin Raj|
Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (17:48 IST)
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാനായി ലോകസഭയില് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സീറ്റുകള് വര്ധിപ്പിച്ചാലും സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ അനുപാതം അതേ രീതിയില് തുടരുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. വനിതാ സംവരണ ബില് കാലത്തിന്റെ അനുവാര്യതയാണെന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോടും പക്ഷപാതമോ അനീതിയോ കാണിക്കില്ലെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളെ ഇത്രയും കാലം അകറ്റി നിര്ത്തിയ പാപത്തില് നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനുള്ള അവസരമാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്. സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ അവകാശമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് തടയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും പാടില്ല.നാളെ ബില് പാസാക്കിയാല് ക്രെഡിറ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നല്കാം. എനിക്ക് വേണ്ട. ബില് പാസായാല് എല്ലാ പാര്ട്ടികള്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കും. വനിതാ ബില് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്. സ്ത്രീ നേതാക്കളുടെ ശബ്ദം ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റിനെ ശാക്തീകരിക്കും. വനിതകളെ ഇനിയും കാത്തുനിര്ത്താനാകില്ല. അവരെ തടയരുത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങള് കൊണ്ടാണ് ബില്ലിനെ പലരും എതിര്ക്കുന്നത്. അവര്ക്ക് സ്ത്രീകള് മാപ്പ് നല്കില്ല. ഇതൊരു പാര്ട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായുള്ളതല്ല. ജനാധിപത്യത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയാണ്. പഞ്ചായത്തില് സംവരണം അനുവദിച്ചവര് ലോകസഭയില് അത് അനുവദിക്കാത്തത് വിരോധാഭാസമാണ്. 2024ല് ഇത് നടപ്പാക്കാന് സമയമുണ്ടായില്ല. 2029ലെങ്കിലും ഇത് യാഥാര്ഥ്യമാക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.