അവിഹിതബന്ധം ഒരു നടിയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലോ? തെറിയഭിഷേകം കാണാമായിരുന്നു : വിജയ്- തൃഷ ബന്ധത്തിൽ ഗായത്രി ശങ്കർ

തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 234 സീറ്റുകളില് 108 സീറ്റുകളില് വിജയിച്ച് ഒറ്റകക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് താരം വിജയ് നയിക്കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം. മെയ് നാലിന് നടന്ന വോട്ടെണ്ണല് ദിനത്തിലായിരുന്നു വിജയ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് തന്നെ ചര്ച്ചാവിഷയമായത്.
വിജയ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടി തൃഷ താരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. തൃഷയുടെ ജന്മദിനത്തിലായിരുന്നു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ തൃഷയുമായുള്ള വിജയുടെ അടുപ്പമാണ് വിജയ്- സംഗീത വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് തൃഷ വിജയെ കാണാനെത്തിയത് ചര്ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.
എന്നാല് വിജയുടെ ഈ അവിഹിത ആരോപണത്തെയെല്ലാം നിസാരമാക്കികൊണ്ട് വിജയുടെ വിജയത്തില് നടിമാരായ രാധിക ശരത് കുമാര്, ചാര്മി കൗര്, ലക്ഷ്മി മഞ്ജു തുടങ്ങിയവര് തൃഷയെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും തൃഷയ്ക്ക് പിറന്നാള് സമ്മാനമായി വിജയ് മൊത്തം തമിഴ്നാട് തന്നെ നല്കിയെന്ന തരത്തില് ട്രോളുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ വിജയ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില് ഒന്നായ ട്രിച്ചിയില് നിന്ന് രാജിവെയ്ക്കുമെന്നും പകരം തൃഷ അവിടെ മത്സരിക്കുമെന്നും വാര്ത്തകള് വന്നിരുന്നു.
ഈ കോലാഹലങ്ങള്ക്കിടയില് വിജയുടെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തില് തൃഷയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി ഗായത്രി ശങ്കര്. വിജയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു നടിയാണ് ഇങ്ങനെ അവിഹിത ആരോപണത്തില് വന്നിരുന്നതെങ്കിലും പുരുഷ വര്ഗം ഒന്നടങ്കം അവരെ തെറി വിളിച്ച്, വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗായത്രി പറയുന്നു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഗായത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
തന്റെ സഹനടനുമായി വിവാഹേതരബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു നടിയായിരുന്നുവെങ്കില്?, അവളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം അതുകാരണം തകര്ച്ചയുടെ വക്കിലാണെങ്കില്?,
അതിനെ ഇങ്ങനെ ലളിതവത്കരിക്കുകയോ , തമാശയായി അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പുരുഷസമൂഹം ഒന്നടങ്കം രോഷം കൊണ്ട് തിളച്ചേനെ. അവളെ അസഭ്യം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞേനെ. ജയിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന് പറ്റും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായേനെ എന്നായിരുന്നു ഗായത്രി ശങ്കറിന്റെ പ്രതികരണം.