ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (08:34 IST)
സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് 6% ല് നിന്ന് 15% ആയി ഉയര്ത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ബുധനാഴ്ച റോയിട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. സ്വര്ണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി (സിഎഡി) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളിലൊന്നായാണ് വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചത്.
ഉയര്ന്ന തീരുവകള് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വര്ണ്ണ, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ വിലയില് വര്ധനവ് വരുത്തുകയും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താവായ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വര്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാര് സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കറന്സികളില് ഒന്നായ രൂപയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
2024 ല് ഇന്ത്യ താരിഫ് കുറച്ചതിനുശേഷം കുറഞ്ഞിരുന്ന സ്വര്ണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന് ഉയര്ന്ന ഇറക്കുമതി നികുതികള് കാരണമാകുമെന്നതിനാല് ഈ നടപടി വിപരീതഫലമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികള് പറയുന്നു. 'പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് തീരുവ വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഇതിനകം ഉയര്ന്നതിനാല് ഇത് ഡിമാന്ഡിനെ ബാധിച്ചേക്കാം- ഇന്ത്യ ബുള്ളിയന് ആന്ഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്ര മേത്തയെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു.