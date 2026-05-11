തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്

Vijay - Tamil Nadu CM
ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 11 മെയ് 2026 (09:54 IST)
തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് നടക്കും. സ്പീക്കര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കും. ബുധനാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ നിര്‍ദേശം. വിജയ് ഉള്‍പ്പെടെ 99 ടിവികെ എംഎല്‍എമാരും ആദ്യമായാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങള്‍ ആകുന്നത്.

ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനാണ് ഡിഎംകെയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എംകെ സ്റ്റാലിന്‍ അടക്കം പല മുതിര്‍ന്ന ഡിഎംകെ നേതാക്കളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ടിവികെയുടെ വിജയം കൊച്ചിയിലും വിജയ് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ആഘോഷിച്ചു. കേക്ക് മുറിച്ചാണ് വിജയം ആഘോഷിച്ചത്.


