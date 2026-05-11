ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 11 മെയ് 2026 (09:18 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് മൂലമുണ്ടായ ആഗോള ഊര്ജ്ജ അസ്ഥിരത വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര് കൂടുതല് സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപഭോഗ രീതി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, സ്വര്ണ്ണ വാങ്ങല് പദ്ധതി മാറ്റിവയ്ക്കുക, വിദേശ യാത്രകള് പരിമിതപ്പെടുത്തുക, COVID-19 പാന്ഡെമിക് സമയത്ത് വ്യാപകമായിരുന്ന വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി ശീലങ്ങള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്ദേശം.
ആഗോള വിപണികളില് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ബാരലിന് 120 ഡോളറിനു മുകളില് ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. പാന്ഡെമിക് സമയത്ത് ഡിജിറ്റല് വര്ക്ക് സംസ്കാരം യാത്രാമാര്ഗവും ഇന്ധന ഉപഭോഗവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന് സഹായിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷത്തേക്കെങ്കിലും സ്വര്ണ്ണ വാങ്ങലുകള് ഒഴിവാക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരില് ഒന്നായി ഇന്ത്യ തുടരുന്നു.
പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 700-800 ടണ് സ്വര്ണ്ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിദേശനാണ്യ പ്രവാഹത്തിന് വലിയ സംഭാവന നല്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാര് വിദേശ യാത്രകള്ക്കായി പ്രതിവര്ഷം 25 ബില്യണ് ഡോളറിലധികം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാല് പുറത്തേക്കുള്ള ടൂറിസം മറ്റൊരു നാണ്യ ചോര്ച്ചയാണ്.