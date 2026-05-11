ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 11 മെയ് 2026 (08:50 IST)
പ്രധാന എഫ്എംസിജി കമ്പനികള് വിലവര്ദ്ധനവിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള് സോപ്പുകള്, ഡിറ്റര്ജന്റുകള്, ബിസ്കറ്റുകള് എന്നിവയുടെ വില കൂടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉല്പാദനച്ചെലവ് നികത്താനാണ് പ്രധാന എഫ്എംസിജി കമ്പനികള് കൂടുതല് വിലവര്ദ്ധനവ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സോപ്പുകള്, ഡിറ്റര്ജന്റുകള്, ബിസ്ക്കറ്റുകള്, പാക്കേജുചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങള്, പാനീയങ്ങള് തുടങ്ങിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുതല് ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ത്രൈമാസ റിപ്പോര്ട്ടുകളെത്തുടര്ന്ന് പല വിഭാഗങ്ങളിലായി വിലകള് ഇതിനകം 3 മുതല് 5 ശതമാനം വരെ ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യവസായ ഉദ്യോഗസ്ഥര് സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ എഫ്എംസിജി കമ്പനികളുടെ അഭിപ്രായത്തില് മിഡില് ഈസ്റ്റില് തുടരുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവയുടെ ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
കൂടാതെ രൂപയുടെ ദുര്ബലത ലാഭവിഹിതത്തില് ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തുന്നു. ഇതുമൂലം ഭക്ഷ്യ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, വ്യക്തിഗത പരിചരണം, പാനീയങ്ങള്, വീട്ടുപകരണങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളില് പ്രധാന എഫ്എംസിജി കമ്പനികള് വില വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.