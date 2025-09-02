ബുധന്‍, 3 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള മതിയായ രേഖയായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനെ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി

പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള മതിയായ രേഖയായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനെ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (15:52 IST)
പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള മതിയായ രേഖയായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനെ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി. ബീഹാറില്‍ വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്താനായി പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മതിയായ രേഖയായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പരിഗണിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളി കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നിയമമനുസരിച്ച് അനുശാസിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പദവിയിലേക്ക് ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനെ ഉയര്‍ത്താകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയായി ആധാറിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് ആധാറിന്റെ ഒമ്പതാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി മറ്റു രേഖകള്‍ക്കൊപ്പം ആധാറിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.


