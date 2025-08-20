സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:51 IST)
ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തില് നിര്ണായക ചുവടുവെപ്പ്. അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയത്തിനായി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കാന് ധാരണയായി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങീയുമായി ഡല്ഹിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില് വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
ഈ മാസം അവസാനം നടക്കുന്ന ഷങ്ഹായി സഹകരണ സംഘടനാ ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്പിങ്ങിന്റെ ക്ഷണം മോദി സ്വീകരിച്ചു. ആഗോള സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വളര്ച്ച കാരണമാകുമെന്ന് മോദി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നേരത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് എന്നിവരുമായി വാങീ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.