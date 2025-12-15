തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

അല്ല ഡീ പോളെ നമ്മളെവിടെയാ.., എന്താപ്പ ഉണ്ടായെ, ഇന്ത്യയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് മെസ്സി, ഒടുക്കം മുംബൈ എയർപോർട്ടിലും കുടുങ്ങി

Kolkata, Messi India visit, messi at mumbai, Delhi Air polution,മെസ്സി, മെസ്സി ഇന്ത്യ സന്ദർശനം, മെസ്സി മുംബൈയിൽ, കൊൽക്കത്ത മെസ്സി, ദില്ലി മലിനീകരണം
അഭിറാം മനോഹർ| Last Updated: തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (16:45 IST)
മാസങ്ങളായി മലയാളികള്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള മെസ്സിയുടെ വരവ്. മെസ്സി വന്നില്ലെങ്കില്‍ മെസ്സിക്ക് നഷ്ടമെന്ന് സംഘാടകര്‍ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒടുക്കം ആ പദ്ധതി പാളി. മാസങ്ങളായുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളും ട്രോളുകളും മാത്രം ബാക്കി. ഒടുക്കം കേരളത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഗോട്ട് ടൂറിന്റെ ഭാഗമായി മെസ്സി ഇന്ത്യയില്‍ കാലുകുത്തി.

ഇന്ത്യയില്‍ വന്നിറങ്ങി ആദ്യമായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സാള്‍ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍. ഒരുബലത്തിന് ലൂയി സുവാരസിനെയും പിന്നെ നിഴലുപോലെ കൂടെയുള്ള റോഡ്രിഗോ ഡീപോളും മെസ്സിക്കൊപ്പം. കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തിയതും അലുവകഷ്ണത്തെ ഈച്ച പൊതിയുന്നത് പോലെ തനിക്ക് ചുറ്റും രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍. അവരുടെ ഭാര്യമാര്‍. ഭാര്യയുടെ നാത്തൂന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേര്‍. മൈതാനമധ്യത്ത് ഇവരുടെ ഉന്തും തള്ളും ഫോട്ടോ എടുപ്പും.


പാവം കൊല്‍ക്കത്തയിലെ കാണികളും. കല്യാണം പോലും മുടക്കി 10,000 രൂപ സംഘടിപ്പിച്ച് മെസ്സിയെ കാണാനെത്തിയവര്‍ക്ക് മെസ്സിക്ക് ചുറ്റും ആളുകള്‍ കൂടിയപ്പോ മെസ്സിയെ കാണാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഹാലിളകി. കൂക്കിവിളികളായി ബഹളമായി. പാവം മെസ്സി പേടിച്ച് കാണും. ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകള്‍ പരിചയമില്ലല്ലോ. കാണികളാകെ ബഹളം. റബ്ബേ പഹയന്മാര്‍ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വരുമോ .... അപ്പോ ബൈ ദ ബൈ മെസ്സി 15 മിനിറ്റില്‍ സ്ഥലം കാലിയാക്കി. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രം. സാള്‍ട്ട് ലേക്ക് ഉപ്പിലിട്ട് വെയ്ക്കാന്‍ പാകത്തിലാക്കി ടിക്കറ്റെടുത്ത് വന്ന കാണികള്‍.


വീഡിയോ പുറത്തെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ മാനം പോയി. ട്രോളുകളായി. ബംഗാളില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ ആ കുറിയ മനുഷ്യന്‍ പിടിച്ച് കുലുക്കി. ആരോടും മമതയില്ലത്ത മമതാ ബാനര്‍ജി വരെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു.

വണ്ടി നേരെ ഹൈദരാബാദിലോട്ട്. എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മെസ്സിയുമായി കളിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞൊരു മാസമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡീ പ്രാക്ടീസിലാണ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി കൈ തന്ന് പിരിഞ്ഞു. വലിയ ശല്യമില്ല. മൈതാനത്ത് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പാസ്.
ഹാ ബാഴ്‌സയില്‍ പോലും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും കൊള്ളാം കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല. മുംബൈയിലോട്ട്. അങ്ങനെ വാംഖഡെയിലേക്ക്. തന്നെ പോലെ ചെറിയ 2 മനുഷ്യര്‍ അവിടെയും. ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ ലെജന്ററി താരം സുനില്‍ ച്ചേത്രി, ഇന്ത്യക്കാരുടെ വികാരമായ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍.


അവിടെയും കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍. എങ്കിലും കൊല്‍ക്കത്തയേക്കാള്‍ ഭേദമെന്ന് മെസ്സി ഉള്ളില്‍ പറഞ്ഞുകാണും. പിന്നെ വരുന്നു കടുവ, അജയ് ദേവ്ഗന്‍, പിന്നെയും ആരൊക്കെയോ. അവരെ ഷാളുകള്‍ അണിയിക്കുന്നു. ഇതെന്ത് തേങ്ങാ... വല്ല ആചാരവുമാകും. എന്നാലും സച്ചിന്‍, ഛേത്രി.. മെസ്സി ഹാപ്പി. കാണികളും ഉഷാര്‍. പക്ഷേ യാത്ര തിരിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ മുംബൈ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ബ്ലോക്ക്. ദില്ലിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ....


ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്കെത്തണമെങ്കിലും കറുത്ത പൊടിപടലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടെ വിമാനത്തിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇറങ്ങാനാവില്ലെന്ന്. പോസ്റ്റ്. 2 മണിക്കെത്തേണ്ട മെസ്സി എത്തുക വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക്. വല്ലാത്ത കാഴ്ചകള്‍ തന്നെ, ഇന്ത്യ മനോഹരം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :