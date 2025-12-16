ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

നൈട്രോഫ്യൂറാന്‍ സാന്നിധ്യം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ മുട്ട സുരക്ഷാ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചു

ഒരു ജനപ്രിയ ബ്രാന്‍ഡിന്റെ മുട്ടയുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി.

How many eggs should you eat per day, Boiled Egg, health benefits of Egg, Egg and Health, ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ട കഴിക്കാം
Boiled Egg
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (16:54 IST)
നിരോധിതവും കാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്നതുമായ ഒരു പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറല്‍ വീഡിയോയെത്തുടര്‍ന്ന് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ റെഗുലേറ്ററായ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്‍ഡ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) ഒരു ജനപ്രിയ ബ്രാന്‍ഡിന്റെ മുട്ടയുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മ്മാണം, സംഭരണം, വിതരണം, വില്‍പ്പന, ഇറക്കുമതി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എഫ്എസ്എസ്എഐ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലബോറട്ടറികളില്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ബ്രാന്‍ഡഡ്, ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യാത്ത മുട്ടകളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

മുട്ടയില്‍ നൈറ്റര്‍ഫ്യൂറാന്‍ എന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്കായി മുട്ട സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 10 ലബോറട്ടറികളിലാണ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തുക.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :