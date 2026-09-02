'അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി': ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന
ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകരിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ 25-ാം വാര്ഷികത്തില് കിര്ഗിസ് തലസ്ഥാനമായ ബിഷ്കെക്കില് യോഗം ചേര്ന്ന എസ്സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങള് പശ്ചിമേഷ്യയിലും ഇറാനു ചുറ്റുമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളില് അഗാധമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
'ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും യുഎന് ചാര്ട്ടറിന്റെയും തത്വങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.'-ഇറാനെതിരായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന നിലപാട് ആവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
അതേസമയം ഇറാനിലെ റഡാറുകളും സിവിലിയന് സ്ഥലങ്ങളും യുഎസ് ആക്രമിച്ചു. വിവാഹ വേദികളില് ഒരു കുട്ടിയുള്പ്പെടെ 5 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഡസന് കണക്കിന് ആളുകള്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ ആക്രമണം.
'പരാജയപ്പെട്ട ഇറാന് ഈ ന്യായമായ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്താല്, അവര് വീണ്ടും വളരെ കഠിനവും ഉയര്ന്നതുമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരും' ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും അമേരിക്കന് സേനയെയും ആക്രമിക്കാന് ടെഹ്റാന് ശ്രമിച്ചതിന് മറുപടിയായാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് സൈന്യം ഇറാന്റെ റഡാറുകള് ആക്രമിച്ചതായി ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.