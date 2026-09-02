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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (08:22 IST)

ഇറാനില്‍ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണം; വിവാഹ വേദിയില്‍ ഒരു കുട്ടിയുള്‍പ്പെടെ 5 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Iran attack, Missile attack,Israel drone factory,West asia crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (08:24 IST)
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ഇറാനിലെ റഡാറുകളും സിവിലിയന്‍ സ്ഥലങ്ങളും യുഎസ് ആക്രമിച്ചു. വിവാഹ വേദികളില്‍ ഒരു കുട്ടിയുള്‍പ്പെടെ 5 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഡസന്‍ കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ ആക്രമണം.
 
'പരാജയപ്പെട്ട ഇറാന്‍ ഈ ന്യായമായ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്താല്‍, അവര്‍ വീണ്ടും വളരെ കഠിനവും ഉയര്‍ന്നതുമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരും' ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും അമേരിക്കന്‍ സേനയെയും ആക്രമിക്കാന്‍ ടെഹ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് മറുപടിയായാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് സൈന്യം ഇറാന്റെ റഡാറുകള്‍ ആക്രമിച്ചതായി ഫോക്‌സ് ന്യൂസിനോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
'അവര്‍ക്ക് ഒന്നും കാണാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ അവരുടെ റഡാര്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അത് ഏതാണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഞങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഞങ്ങള്‍ അതില്‍ ആക്രമണം നടത്തി.'-ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ഇറാന്‍ ജോര്‍ദാനില്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ വിക്ഷേപിച്ചു. ജോര്‍ദാനിലെ അക്കാബ ഉള്‍ക്കടലിലെ ഒരു യുഎസ് താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇറാനിയന്‍ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് അവകാശപ്പെട്ടതായി ഇറാന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
 
ജോര്‍ദാന്‍ സൈന്യം പത്ത് മിസൈലുകള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടതായും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പതിച്ചതെന്നും അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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