സുപ്രീം കോടതി കേസുകള് റദ്ദാക്കി; കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി സമരം പിന്വലിച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി: 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി' (CJP) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസുകള് പിന്വലിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് കേസുകള് റദ്ദാക്കുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെത്തുടര്ന്ന് സെപ്റ്റംബര് 5-ന് ഡല്ഹിയില് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് പിന്വലിക്കുന്നതായി സി.ജെ.പി (CJP) സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സി.ജെ.പി-യുടെ വക്താവും സഹ-കണ്വീനറുമായ സൗരവ് ദാസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുന്നില് സംഘടനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. സിജെപി (CJP)-യുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇരുപക്ഷവും ഉചിതമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങള് എളുപ്പത്തില് പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.