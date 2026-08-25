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  4. I Nobody starring prithviraj parvathy thiruvothu started streaming on Jio Hotstar
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (16:26 IST)

ഓണം കളറാക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ്- പാർവതി തിരുവോത്ത് ചിത്രം ഒടിടിയിൽ

I Nobody, Prithviraj, Parvathy Thiruvothu, Nisam Basheer Movie, Theatre release
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (15:59 IST)
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പൃഥ്വിരാജ്, പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നിസാം ബഷീര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഐ നോബഡി ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. തിയേറ്ററുകളില്‍ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ലഭിച്ച സിനിമ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാന് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചത്.
 
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെയും ഇ 4 എക്‌സ്പിരിമെന്‍സിന്റെയും ബാനറില്‍ സുപ്രിയ മേനോനും മുകേഷ് ആര്‍ മേത്തയും സി വി സാരഥിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഐ നോബഡി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഷാക്ക്, ഇബലീസ് എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം സമീര്‍ അബ്ദുള്ളയാണ് ഐ നോബഡിയുടെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹക്കീം ഷാജഹാന്‍, അശോകന്‍, വിജയരാഘവന്‍, മധുപാല്‍,ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍, നക്ഷത്ര, ഐറാ, നിഷാന്ത് സാഗര്‍, നന്ദു, ഖാലിദ് റഹ്‌മാന്‍, സഞ്ജു ശിവറാം, സുധീ കോപ്പ, സന അല്‍താഫ്, റോണി വര്‍ഗീസ്, ഇര്‍ഷാദ് അലി തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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