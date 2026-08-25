ഓണം കളറാക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ്- പാർവതി തിരുവോത്ത് ചിത്രം ഒടിടിയിൽ
പൃഥ്വിരാജ്, പാര്വതി തിരുവോത്ത് എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നിസാം ബഷീര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഐ നോബഡി ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. തിയേറ്ററുകളില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ലഭിച്ച സിനിമ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാന് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചത്.
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെയും ഇ 4 എക്സ്പിരിമെന്സിന്റെയും ബാനറില് സുപ്രിയ മേനോനും മുകേഷ് ആര് മേത്തയും സി വി സാരഥിയും ചേര്ന്നാണ് ഐ നോബഡി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഷാക്ക്, ഇബലീസ് എന്നീ സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം സമീര് അബ്ദുള്ളയാണ് ഐ നോബഡിയുടെ രചന നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹക്കീം ഷാജഹാന്, അശോകന്, വിജയരാഘവന്, മധുപാല്,ശങ്കര് രാമകൃഷ്ണന്, നക്ഷത്ര, ഐറാ, നിഷാന്ത് സാഗര്, നന്ദു, ഖാലിദ് റഹ്മാന്, സഞ്ജു ശിവറാം, സുധീ കോപ്പ, സന അല്താഫ്, റോണി വര്ഗീസ്, ഇര്ഷാദ് അലി തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.