സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (18:15 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് എത്തും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി ആദ്യമായി അധികാരത്തില് വന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള രൂപരേഖ മോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് മോദി.
ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്ഡിഎ സിറ്റി കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലില് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നഗരത്തിന്റെ ദീര്ഘകാല വികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 2030 വരെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള രൂപരേഖ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൈമാറുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകള് മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം, മോദി തന്റെ രണ്ട് പരിപാടികളുടെയും വേദിയായ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്ക് റോഡ് ഷോ നടത്തും. അദ്ദേഹം ആദ്യം ട്രെയിനുകള് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബിജെപിയുടെ വേദിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പാര്ട്ടിയുടെ രൂപരേഖ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് പ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഉടന് തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകും. ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നഗരത്തില് മൂന്ന് മണിക്കൂറില് താഴെ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കൂ എന്ന് ബിജെപി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.