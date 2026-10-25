ഗൗരവമുള്ള കേസുകളിൽ ഭായ്- ഭായ് കളിക്കരുത്, പി എസ് സി ക്രമക്കേട് അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് ചീഫ് തസ്തികയിലെ പി എസ് സി നിയമന ക്രമക്കേടില് അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ രൂക്ഷഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഗൗരവമുള്ള കേസുകള് വരുമ്പോള് ഭായ്- ഭായ് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അങ്ങനെ വന്നാല് ജനം മൂന്നാമതൊരു സാധ്യതയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്നും സര്ക്കാരിന് അതിനെ പറ്റി ബോധ്യം വേണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിനെതിരെ പി എസ് സി നല്കിയ ഹര്ജിയില് കോടതി ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സര്ക്കാരിന് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്നാല് ഇതുവരെയും സര്ക്കാര് മുഖ്യപ്രതികളെയൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രധാനരേഖകളൊന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. കോടതി ചോദിച്ചു. പി എസ് സിയുടെ ഹര്ജി സര്ക്കാര് ആയുധമാക്കി അന്വേഷണം സ്തംഭിപ്പിച്ചെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം സര്ക്കാര് അന്വേഷണവുമായി പിഎസ്സി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് ടി ആസിഫലി കോടതിയില് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒഴികഴിവുകള് പറയരുതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു കൊലപാതക കേസാണെങ്കില് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെ, ഇതൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയല്ലെ, അത് പിന്തുടരേണ്ടെ? കോടതി ചോദിച്ചു. പിഎസ്സി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം പരാതിക്കാരനായ വി എസ് ജയലാലിനെ കേസില് കക്ഷി ചേര്ത്തു. ഹര്ജി ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.