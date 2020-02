പൗരത്വനിയമഭേദഗതിയെ ചൊല്ലി കലാപം പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സമാധാനവും ഐക്യവുമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മചിന്തയുടെ കേന്ദ്രമെന്നും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു. എത്രയും വേഗം രാജ്യത്ത് സമാധാനന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

and are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.