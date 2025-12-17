ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഭീകരാര്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: ഏഴ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി അമേരിക്കയിലേക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ട്രംപ്

സിറിയ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്കാണ് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:58 IST)
ഏഴ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി അമേരിക്കയിലേക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന വിദേശികളെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം. സിറിയ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്കാണ് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളായ
ബര്‍ക്കീസ് പാസ്, മാലി, നൈജര്‍, സിയറ ലിയോണെ, സൗത്ത് സുഡാന്‍, തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. സമീപകാലത്തായി ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജരായ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചത്.


