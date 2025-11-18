സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 18 നവംബര് 2025 (08:26 IST)
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. ഭീകരര് പദ്ധതിയിട്ടത് ഹമാസ് മാതൃകയിലുള്ള ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിനെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിന് ഭീകരര് ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് അന്വേഷണ ഏജന്സികള്ക്ക് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാവേറായ ഉമര് ഷൂസില് ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ട്രിഗര് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസില് കൂടുതല് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് എന് ഐ എ.
അതേസമയം ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് അറസ്റ്റിലായ വനിതാ ഡോക്ടര്ക്ക് ലക്ഷ്കര് ഇ തൊയ്ബയുമായി ബന്ധമെന്ന് സൂചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്ണായക ഡയറിക്കുറിപ്പുകള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുര്ക്കിയില് നിന്ന് അബുഖാസ് എന്നയാളാണ് ഡോക്ടര്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അതേസമയം സ്ഫോടനത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടര് ഉമര് ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകള് കണ്ടെത്താനും ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയില് കാര് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തി. 9 എംഎം കാലിബര് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതില് ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതും രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാത്തതുമാണെന്നാണ് വാര്ത്താ ഏജന്സികള് നല്കുന്ന വിവരം.