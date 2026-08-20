പാറ്റ പേടിയിൽ മോദിയും കൂട്ടരും; ഓരോ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കും
ഓരോ ദിവസും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനം
Narendra Modi
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ജെൻസീ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിറച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ. രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സിജെപി നടത്തിയ സമരത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക്
ഓരോ ദിവസും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനം. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിച്ച് നേരിട്ട് വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കണം. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
'വൺ ഡേ, വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി'
'ഒരു ദിവസം, ഒരു സർവകലാശാല' എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഓരോ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർഥികളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ആശയവിനിമയം നടത്തണം. വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമായുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിമാർക്ക് സാധിക്കണം. രാജ്യത്തെയും വിദ്യാർഥികളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സമരം വരുന്നു?
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന് വീണ്ടും തലവേദനയാകാൻ ഉറച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി. ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: 'പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പുനഃസംഘടന'; മോദി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങൾ, അമിത് ഷായുടെ അധികാരം കുറയും?