താലിബാനെ പിന്തുണച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി: അർണബിനെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

താലിബാനെ കുറിച്ചും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കുറിച്ചും റിപ്പബ്ലിക് ടി.വിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാര്‍ത്തകളില്‍ ഒന്നില്‍ റിപ്പബ്ലിക് വിത്ത് എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി.

#ArnabGoswami 's @Republic TV has announced support to #Taliban.



Not surprised after they celebrated terror attack in Pulwama, this time too they must have been like, "We Won It Like Crazy" !! #RepublicWithTaliban pic.twitter.com/lLX9kUiuBr