പെട്രോള്‍ പമ്പിന് എതിര്‍ വശത്തുള്ള നൂറ് അടി ഉയരമുള്ള കൂറ്റന്‍ പരസ്യ ബോര്‍ഡാണ് തകര്‍ന്നു വീണത്. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലേക്ക് പരസ്യ ബോര്‍ഡ് നിലം പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



#WATCH | Maharashtra: Rescue operations are underway in Mumbai's Ghatkopar after a hoarding collapsed on a petrol pump. pic.twitter.com/JDEjILhkkj