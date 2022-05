കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിശാക്ലബിൽ പോയ‌തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് വിവാദമാക്കിയ ബിജെപിക്കെ‌തിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ ഇനി മറ്റാരെങ്കിലുമോ അവരുടെ സ്വകാര്യ സമയത്ത് നിശാക്ലബിലായാലും വിവാഹ പാർട്ടിയിലായാലും അത് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോയെന്ന് മഹുവ ചോദിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ ട്രോളന്മാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കു. അല്ലാതെ ചായക്കപ്പിൽ ബിയർ കുടുക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് ചെയ്യരുത്. മഹുവ മൊയ്‌ത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.നേപ്പാൾ തലസ്ഥാനത്തെ നിശാക്ലബിൽ രാഹുൽ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് രാഹുൽ നേപ്പാളിലെത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിശദീകരിച്ചു.

How on earth is it anybody’s business whether @RahulGandhi or anybody else is in nightclub or at wedding in private time?



Sick @ trolls in charge should stick to doing what they do best- leading double lives with beer in teapots.