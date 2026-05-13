കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ഇന്നറിയാം; ഹൈക്കമാന്റ് തീരുമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ വന്നേക്കും

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (09:33 IST)
കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ഇന്നറിയാം. ഹൈക്കമാന്റ് തീരുമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ കെസി വേണുഗോപാല്, വി ഡി സതീശന്, രമേശ് ചെന്നിത്തല ക്യാമ്പുകള് ആകാംശയിലാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കമാന്ഡ് വിളിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ നേതാക്കളില് ഭൂരിപക്ഷവും കെസി വേണുഗോപാലിനെയാണ് പിന്തുണച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം കോണ്ഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചയില് തനിക്ക് മുന്വിധിയില്ലെന്ന് നേതാക്കളോട് രാഹുല് ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അറിയാനാണ് കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ചതെന്നും എല്ലാവശങ്ങളും ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി തര്ക്കം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഹൈക്കമാന്ഡിനും രാഹുല് ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ വയനാട്ടില് പോസ്റ്ററുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
വയനാട് ഡിസിസി ഓഫീസിന് സമീപമാണ് ഇംഗ്ലീഷില് പോസ്റ്ററുകള് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് മാപ്പ് തരില്ലെന്നും വയനാട് അടുത്ത അമേഠിയായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പോസ്റ്ററുകളിലുള്ളത്.
കെ സി വേണുഗോപാല് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പെട്ടിയെടുപ്പുകാരന് മാത്രമാണെന്നും പോസ്റ്ററില് വിമര്ശനമുണ്ട്.