തമിഴ്നാട്ടിലെ 717 ടാസ്മാക് മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഉത്തരവിട്ടു

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (18:53 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ മദ്യശാലകള് അടച്ചുപൂട്ടാന് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉത്തരവിട്ടു. ആരാധനാലയങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള് എന്നിവയുടെ 500 മീറ്റര് ചുറ്റളവിലുള്ള 717 ടാസ്മാക് മദ്യശാലകള് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് കോര്പ്പറേഷന്റെ
കീഴില് തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം 4765 ചില്ലറ മദ്യവില്പ്പനശാലകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങള്, സ്കൂളുകള്, കോളേജുകള്, ബസ് ടെര്മിനലുകള് എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകള് കണ്ടെത്താന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരിശോധനകള് നടത്തിവരികയാണ്. ആരാധനാലയങ്ങള്ക്ക് സമീപം 276 മദ്യവില്പ്പനശാലകളും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമീപം 186 മദ്യവില്പ്പനശാലകളും, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള്ക്ക് സമീപം 255 മദ്യവില്പ്പനശാലകളും ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി.
ഇതോടെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട ആകെ മദ്യവില്പ്പനശാലകളുടെ എണ്ണം 717 ആയി. മദ്യവില്പ്പനശാലകള്ക്ക് കര്ശന നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്താനും പൊതു സ്ഥലങ്ങളില് TASMAC ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കാനുമാണ് നീക്കമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.