മക്കള്‍ നീതി മയ്യം പ്രസിഡന്റായ കമല്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നാണ് രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കുന്നത്. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് ഡിഎംകെ കമലിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. 2025 ജൂണില്‍ ഒഴിവുവരുന്ന സീറ്റ് നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.

#WATCH | Makkal Needhi Maiam chief and actor takes oath as a Member of the Rajya Sabha, in Tamil.



