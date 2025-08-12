സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (17:23 IST)
തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയില് തിങ്കളാഴ്ച മൃഗാവകാശ സംഘടനകള് ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ചു. തെരുവുകളില് നിന്ന് നായ്ക്കളെ ഷെല്ട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടിക്രമം അപ്രായോഗികവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. പതിനായിരക്കണക്കിന് നായ്ക്കളെ പാര്പ്പിക്കാന് ഡല്ഹി സര്ക്കാര് 2,000 കേന്ദ്രങ്ങള് വരെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മൃഗാവകാശ പ്രവര്ത്തകയുമായ മേനക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഈ വിധി യുക്തിസഹമായ ചിന്തയുടെ അഭാവമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. കോപത്തില് നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തെരുവ് നായ്ക്കള്ക്കെതിരായ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപം മൃഗാവകാശ സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങള് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ആവശ്യത്തിന് നായ ഷെല്ട്ടറുകള് നിര്മ്മിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് പീപ്പിള് ഫോര് ദി എത്തിക്കല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമല്സ് (പെറ്റ) ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി നായ്ക്കളെ തെരുവുകളില് നിന്ന് നിര്ബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അവയ്ക്ക് വലിയ തോതില് കഷ്ടപ്പാടുകള് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പെറ്റ ഇന്ത്യയുടെ വെറ്ററിനറി അഫയേഴ്സ് സീനിയര് ഡയറക്ടര് മിനി അരവിന്ദന് പറഞ്ഞു.