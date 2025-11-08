സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 8 നവംബര് 2025 (10:21 IST)
ഇന്ത്യന് റെയില്വേ കാറ്ററിംഗ് ആന്ഡ് ടൂറിസം കോര്പ്പറേഷന് (ഐആര്സിടിസി) വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈല് ആപ്പിലൂടെയും ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്രക്രിയയില് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം മറ്റൊരു മാറ്റം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. റിസര്വേഷന് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങള് യഥാര്ത്ഥ യാത്രക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞ മാസം, ജനറല് റിസര്വേഷന് തുറക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ 15 മിനിറ്റിനുള്ളില് ഐആര്സിടിസി വെബ്സൈറ്റ് വഴി റിസര്വ് ചെയ്ത ട്രെയിന് ടിക്കറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക് ആധാര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശോധന നിര്ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പിആര്എസ് കൗണ്ടറുകള് വഴി ജനറല് റിസര്വ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളില് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിച്ച്, രാവിലെ സമയങ്ങളില് റിസര്വ് ചെയ്ത ട്രെയിന് ടിക്കറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഐആര്സിടിസി ആധാര് നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ആദ്യം, ഐആര്സിടിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈല് ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന തത്കാല് ടിക്കറ്റുകള് ആധാര് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാമാണീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് ദേശീയ ട്രാന്സ്പോര്ട്ടര് പ്രഖ്യാപിച്ചു.