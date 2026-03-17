ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇറാന്റെ ഡാന്‍സിങ് മിസൈല്‍ സെജ്ജില്‍ vs ഇന്ത്യയുടെ അഗ്‌നി; ഏത് മിസൈലാണ് കൂടുതല്‍ ശക്തം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:38 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇറാന്‍ ആദ്യമായി അവരുടെ നൂതന സെജ്ജില്‍ മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഞായറാഴ്ച ഇസ്രായേലിന് നേരെ മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന് മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ശത്രു സൈനിക താവളങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഈ മിസൈലിന് ഇറാനില്‍ നിന്ന് ടെല്‍ അവീവിലേക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ആക്രമണം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിദഗ്ധര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇറാന്റെ സെജ്ജില്‍ മിസൈലിനെ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഗ്‌നി മിസൈലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

സെജ്ജില്‍ മിസൈലിനെ അസുര അല്ലെങ്കില്‍ 'ഡാന്‍സിങ് മിസൈല്‍' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഉയര്‍ന്ന ഉയരത്തില്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയാനുള്ള കഴിവ് കാരണമാണ് ഇതിന് ഈ വിളിപ്പേര് ലഭിച്ചത്. ഇത് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ദീര്‍ഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണിത്.

ഇറാന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സെജ്ജില്‍. ഏകദേശം 2,000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയുള്ള ഇതിന് ഇസ്രായേലിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ കഴിയും. ദീര്‍ഘദൂര പരിധി കാരണം മിസൈലിന് യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ എത്താന്‍ കഴിയും. ഇത് ഇറാന്റെ ശക്തമായ തന്ത്രപരമായ ആയുധങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നു.

സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സ്ട്രാറ്റജിക് ആന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റഡീസിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, സെജ്ജില്‍ മിസൈലിന് ഏകദേശം 18 മീറ്റര്‍ നീളവും 1.25 മീറ്റര്‍ വ്യാസവുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ ഭാരം ഏകദേശം 23,600 കിലോഗ്രാം ആണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 700 കിലോഗ്രാം പേലോഡ് വഹിക്കാന്‍ കഴിയും. 2008 ലാണ് ഇറാന്‍ ആദ്യമായി ഈ മിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചത്.

ഏകദേശം 3,000 മുതല്‍ 3,500 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ദൂരത്തേക്ക് പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആണവ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്‌നി-3. ശത്രു പ്രദേശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാന്‍ ഇത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


